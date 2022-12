Er war eine der aufsehenerregendsten Auto-Neuheiten des Jahres, nun wurde der VW ID.Buzz zum German Car of the Year gewählt. Der retroeske Elektro-Bulli überzeugte eine Jury aus 27 renommierten, im deutschsprachigen Raum tätigen Motorjournalisten. VW-CEO Thomas Schäfer nahm den Preis in Wolfsburg entgegen.