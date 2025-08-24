Vorteilswelt
Movistar-Abschied fix

Darum wechselt Radprofi Mühlberger sein Team

Salzburg
24.08.2025 23:30
Gregor Mühlberger sucht sich eine neue Herausforderung.
Gregor Mühlberger sucht sich eine neue Herausforderung.(Bild: Team Movistar)

Gregor Mühlberger wird das spanische World Tour Team Movistar mit Jahresende verlassen. Der Wahl-Salzburger erklärt, warum er sich noch einmal einer neuen Herausforderung stellt. Die „Krone“ weiß, wohin die Wege des 31-Jährigen führen.  

0 Kommentare

„Das Niveau ist so krass und wird jedes Jahr höher.“ Spricht man Gregor Mühlberger auf seinen Job im Peloton an, kann er vor Staunen nur den Kopf schütteln. Vor allem die jungen Fahrer werden immer – und vor allem früher – besser. „Die drücken wie verrückt“, weiß der Wahl-Salzburger, der mit 31 Jahren noch gar nicht zum alten Eisen der World Tour zählt. Aber: „Alles wird schnelllebiger. Ich glaube, dass Karrieren in Zukunft nicht mehr so oft zehn bis 15 Jahre andauern werden.“

„Will sehen, was für mich noch geht“
Nach einem halben Jahrzehnt beim spanischen Team Movistar nimmt Mühlberger ab 2026 eine neue Herausforderung an. Zu seinem neuen Arbeitgeber will er selbst noch nichts sagen („Es ist nichts unterschrieben“), laut „Krone“-Infos handelt es sich aber um die Decathlon-Équipe von Felix Gall. Was für den gebürtigen Niederösterreicher ohnehin im Vordergrund steht: „Ich will sehen, was für mich noch geht.“

Vor dem Abschied stehen für ihn noch das Salzburger Altstadtkriterium (4. September), zwei Rennen in Kanada und ein Block in Italien mit der Lombardei-Rundfahrt am Programm. 

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
