Darum wechselt Radprofi Mühlberger sein Team

„Das Niveau ist so krass und wird jedes Jahr höher.“ Spricht man Gregor Mühlberger auf seinen Job im Peloton an, kann er vor Staunen nur den Kopf schütteln. Vor allem die jungen Fahrer werden immer – und vor allem früher – besser. „Die drücken wie verrückt“, weiß der Wahl-Salzburger, der mit 31 Jahren noch gar nicht zum alten Eisen der World Tour zählt. Aber: „Alles wird schnelllebiger. Ich glaube, dass Karrieren in Zukunft nicht mehr so oft zehn bis 15 Jahre andauern werden.“