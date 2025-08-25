Kleinkind krabbelt auf Straße: Lenker als Retter

Suche nach der Familie

Nach Minuten entdeckte der Schutzengel des hilflosen Wesens eine geöffnete Gartentür. „Nach längerem Rufen trat ein älterer Herr heraus und erklärte mir in gebrochenem Deutsch, dass es sich um seine Enkeltochter handle“, schildert der Lebensretter! Doch noch war der Angestellte unsicher: Sollte er dem ihm fremden Mann das Kind wirklich überlassen? Erst als auch die Großmutter mit einem zweiten Kind auftauchte, gab es Gewissheit – das Mädchen war wieder zurück in familiären Händen.