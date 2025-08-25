Wie stark Cholesterin nach Herzinfarkt senken?

Dr. Jakob Ebner, Facharzt für Kardiologie, Klinikum Kirchdorf/Krems (NÖ): Gerade, wenn man schon einen Herzinfarkt bzw. einen Schlaganfall hatte oder bereits relevante Gefäßverkalkungen im Körper bestehen, gilt beim Cholesterin: je niedriger, desto besser. Während man früher Bedenken hatte, dass eine zu intensive Senkung z. B. die Entstehung von Demenz begünstigt, weiß man heute, dass dem nicht so ist. Hauptaugenmerk in der Risikoeinschätzung und in der Therapie legt man jetzt auf den LDL-Spiegel. Auch Triglyceride, Gesamtcholesterin sowie Lipoprotein-(a) spielen aber eine gewisse Rolle.