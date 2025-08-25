Coach wütend: „Der tritt ihm einfach das Knie weg“

Nach der Verletzung von Ragnar Ache hat Köln-Trainer Lukas Kwasniok den fehlenden VAR-Eingriff kritisiert. Was war passiert? In der hektischen Schlussphase des ersten Saisonspiels hat Mainz-Kicker Phillipp Mwene den Kölner böse am Oberschenkel erwischt. Nach dem Zwischenfall mit dem ÖFB-Legionär muss Ache von zwei Betreuern gestützt vom Platz humpeln. Der VAR schaltet sich aber nicht ein. Weshalb sich Kwasniok nach dem Spiel trotz des 1:0-Sieges der Kölner fassungslos zeigt: „Der tritt ihm einfach das Knie weg!“ Mittlerweile konnte bei Ache leichte Entwarnung gegeben werden.