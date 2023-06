„Was wir dem Land antun mit diesem Flächenfraß!“

„OÖ Krone“:Ich hab ein bisschen im Archiv gewühlt. Seit 2019 singen Sie das immer gleiche Lied: Der Flächenfraß geht weiter, es muss dringend was dagegen passieren. Reicht’s Ihnen nicht schön langsam, dass das alles ganz offensichtlich ungehört bleibt?

Stefan Kaineder: Es brennt tatsächlich der Hut, was den Flächenfraß betrifft in Oberösterreich. Und es stimmt – wir mahnen das schon jahrelang ein. Da größte Problem ist in Oberösterreich, dass die Gesetze keine Zähne haben. Und das Raumordnungsgesetz wäre da das wichtigste. Hätte man darin schon bei der Novellierung 2019/20 die richtigen Dinge festgezurrt, hätten wir heute wirksame Schranken gegen den Bodenverbrauch!