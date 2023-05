Das Laden von E-Autos wird um 65 Prozent teurer

Kritik daran kommt von den Grünen. „Während die Strompreise an der Strombörse runtergehen, erhöht die Landesenergie-Versorgerin just die Preise, und zwar um gepfefferte 65 Prozent“, macht Klubobfrau Regina Petrik ihrem Ärger Luft. Während der Spritpreis sogar an der Zapfsäule sinke, werde ausgerechnet der grüne Strom für klimafreundliche Mobilität teurer.