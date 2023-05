K-BV-Chef Payer für weitere fünf Jahre bestellt

Positive Stimmen aus ÖVP und TK, Landeshauptmann schweigt

„Diese Entscheidung des Aufsichtsrates bringt der K-BV die notwendige Kontinuität und Stabilität in einer sehr herausfordernden Phase. Martin Payer hat in den letzten Jahren seine Kompetenz und Leistung mehrfach und in schwierigen Situationen unter Beweis gestellt“, sagt Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber gegenüber der „Krone“.