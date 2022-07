Kärnten Werbung und der Poker um den Chef

Ein fünfstelliger Bruttomonatslohn und das 14-mal (175.000 Euro jährlich) ist ja nicht nichts. Da lohnt es sich, darum zu kämpfen. Wir reden vom Salär eines Geschäftsführers der Kärnten Werbung und diese Funktion wird morgen wohl neu besetzt. Der seit 2010 agierende Chef Christian Kresse dürfte in der Generalversammlung abgelöst werden und zwar von einem internationalen Tourismusprofi – mit Erfahrungen für die Österreich Werbung in Dubai, in England und im asiatischen Raum.