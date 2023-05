Zeitreise: Als viele Iraner in Graz studierten

Erinnerungen an ein Graz von gestern

Viele der Studenten blieben in Graz, heirateten eine Österreicherin und wurden zum Teil der Stadtgeschichte. Andere wiederum kehrten in den Iran zurück: „In Teheran gibt es bis heute Alumni-Gruppen, die sich bei ihren Treffen gerne an die Zeit in Graz erinnern“, erzählt Yousef Haririan.