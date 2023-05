Acht Millionen kWh Sonnenpower für Treibacher AG

Appelle an Politik und Stolz über Projekt

Vorstand Schmidtbauer appelliert an die Politik, bessere Voraussetzungen für die Energiewende zu schaffen: „Es gibt zwar hehre Ziele, die sich die Regierung gesetzt hat, aber die Unternehmen brauchen mehr Unterstützung und weniger Hürden.“ Landtagsabgeordneter Günter Leikam nimm die Kritik gerne an und bestätigt, dass das Zusammenspiel besser werden muss. „Ich bin aber guter Hoffnung, was die Zukunft angeht, da sich im Regierungsprogramm ganz klar nachhaltige Ziele finden. Und gerade bei den Freiflächen soll es für Solar- und Windprojekte besser werden.“