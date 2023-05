Mädchen am Zeltfest bei Rauferei schwer verletzt

Auf einem Zeltfest in St. Georgen am Längsee eskalierte am Samstagabend eine Auseinandersetzung zwischen einem 21-Jährigen und einem 19-jährigen Festbesucher. Im Eifer des Gefechts geriet eine 17-Jährige zufällig dazwischen und wurde durch einen Faustschlag ins Gesicht schwer verletzt.