Prinz Harry hat keinen geheimen Luxus-„Männerhort“

Andere Beteiligte gaben sich deutlich entspannter. Taxifahrer Sukhcharn Singh, der das Paar und Meghans Mutter Doria Ragland chauffiert hat, nannte die Berichte „übertrieben“. „Ich würde es keine Verfolgungsjagd nennen. Es fühlte sich nie so an, als sei ich in Gefahr. Es war nicht wie eine Autojagd in einem Film“, so Singh. Zugleich bestätigte er, zwei Fahrzeuge seien ihm gefolgt, die Insassen hätten Fotos von seinen Passagieren gemacht. Er bestätigte, dass diese durchaus verängstigt gewirkt hätten.