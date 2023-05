Meghan und Harry mit wilder Forderung an Paparazzi

Doch nicht nur die Aussagen von Backgrid lassen an der Darstellung der Sussexes zweifeln. Auch Taxifahrer Sukhcharn Singh, in dessen Wagen das Paar mit Doria Ragland - wohl als Ablekungsmanöver für die Paparazzi - gestiegen war, will von einer Verfolgungsjagd nichts mitbekommen haben, wie er der „Washington Post“ schilderte. „Es fühlte sich nie so an, als sei ich in Gefahr. Es war nicht wie eine Autojagd in einem Film.“