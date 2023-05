Harry und Meghan: Aufregung nach Verfolgungsjagd

Autos rasten über den Gehsteig und über rote Ampeln: In New York sollen Paparazzi am Dienstagabend (Ortszeit) rücksichtslos und äußerst riskant einen Wagen mit Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan verfolgt haben. Die Schilderungen klangen nach Szenen aus einem Actionfilm und riefen sofort die Erinnerung an den Unfalltod von Harrys Mutter Diana vor knapp 26 Jahren hervor.