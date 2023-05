Lässt sich Ihr Handy überlisten?

Biometrische Verfahren wie Fingerabdruckscanner oder Gesichtserkennung gelten als besonders sicher und haben daher in vergangenen Jahren vermehrt Einzug selbst in günstige Smartphones gehalten. Bei Letzterer werden in ihrer einfachsten Form mittels Kamera Position, Abstand und Lage bestimmter Merkmale wie den Augen, der Nase oder dem Mund zueinander bestimmt, modernere Verfahren verwenden zusätzlich spezielle Tiefen- oder Infrarotkameras sowie Laser, um das Gesicht dreidimensional zu vermessen.