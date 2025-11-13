Anthropic baut Rechenzentren um 50 Mrd. US-Dollar

Der KI-Entwickler Anthropic hat den Bau neuer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt. Das Projekt habe ein Volumen von 50 Milliarden Dollar (43 Milliarden Euro).
Das teilte das US-Unternehmen am Mittwoch mit. Die Anlagen würden in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrumsbetreiber Fluidstack erstellt. Die ersten seien voraussichtlich 2026 einsatzbereit. Wo sie stehen sollen, blieb vorerst offen.
Um dem wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten gerecht zu werden, investieren Staaten und Konzerne im laufenden Jahr weltweit insgesamt mehrstellige Milliardenbeträge in den Bau von KI-Serverfarmen. Anthropic-Rivale OpenAI sicherte sich hierfür über Kooperationen Spezialprozessoren von AMD und Nvidia.
Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Beschäftigten gegründet. Die von ihnen entwickelte KI „Claude“ gilt als eine der weltweit führenden. An dem Start-up haben sich unter anderem die Google-Mutter Alphabet und der Onlinehändler Amazon beteiligt. Es wird aktuell mit etwa 183 Mrd. Dollar bewertet.
