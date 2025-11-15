Shiffrin nach Gala: „… sonst wär‘s etwas peinlich“

„Vermassle es nicht, sonst wäre es etwas peinlich“ – dieser Gedanke war Mikaela Shiffrin vor der Entscheidung beim Slalom in Levi am Samstag immer wieder durch den Kopf gegangen. Am Ende behielt der US-Superstar einmal mehr die Nerven und baute die beeindruckende Rekordserie weiter aus.