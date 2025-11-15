Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rekordserie ausgebaut

Shiffrin nach Gala: „… sonst wär‘s etwas peinlich“

Ski Alpin
15.11.2025 16:04
Mikaela Shiffrin rast zum neunten Rentier.
Mikaela Shiffrin rast zum neunten Rentier.(Bild: GEPA)

„Vermassle es nicht, sonst wäre es etwas peinlich“ – dieser Gedanke war Mikaela Shiffrin vor der Entscheidung beim Slalom in Levi am Samstag immer wieder durch den Kopf gegangen. Am Ende behielt der US-Superstar einmal mehr die Nerven und baute die beeindruckende Rekordserie weiter aus.

0 Kommentare

Die US-Amerikanerin war bereits zur Halbzeit in Levi 1,08 Sekunden vor der für Albanien startenden Lara Colturi gelegen. „Vor dem zweiten Lauf hatte ich kurz den Gedanken ‘Vermassle es nicht, sonsz wäre es etwas peinlich‘“, verriet Shiffrin im ORF-Interview. „Aber im Endeffekt kannst du es nicht vermasseln, wenn du Vollgas gibst!“

Und das tat sie in eindrucksvoller Manier, der 30-Jährigen gelangen zwei perfekte Läufe. „Das ist ein gutes Gefühl. Ich habe gepusht und das Skifahren im zweiten Lauf genossen“, strahlte Shiffrin.

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin (Mitte) siegte vor Lara Colturi (l.) und Emma Aicher.
9. Sieg für Shiffrin
Mika-Mania im Levi-Slalom! ÖSV-Team geht leer aus
15.11.2025

Mit dem in Levi stets vertretenen Santa Claus aus dem Weihnachtsdorf in Rovaniemi gab’s dann auch noch ein Siegerfoto.

Santa Claus und Mikaela Shiffrin
Santa Claus und Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Zum neunten Mal Rentier-Patin
Es war Shiffrins 102. Triumph im Weltcup, ihr bereits neunter in Levi. An keinem anderen Ort hat Mika so oft gewonnen. Für den Sieg gab’s übrigens traditionell die Patenschaft für ein Rentier.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
Rekordserie ausgebaut
Shiffrin nach Gala: „… sonst wär‘s etwas peinlich“
9. Sieg für Shiffrin
Mika-Mania im Levi-Slalom! ÖSV-Team geht leer aus
Gelingt so Levi-Coup?
„Angekettet“: Ski-Ass überrascht mit Spezialtrick
„Kindheitstraum“
Tochter von Ski-Legende feiert ihr Weltcup-Debüt
Das Beste zum Schluss
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine