Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Steam Machine vs. Xbox

Wie Microsoft Valve zum erbitterten Rivalen machte

Digital
15.11.2025 12:50

Steam-Betreiber Valve bläst zum Großangriff auf Microsoft und will mit seinen für 2026 angekündigten Steam Machines die Xbox obsolet machen. Auf dem Mini-Gaming-PC für das Wohnzimmer läuft statt Windows Linux – und das freie Betriebssystem mausert sich, unterstützt von Valve, immer mehr zur Bedrohung für den Microsoft-Konzern. Eine Analyse.

0 Kommentare

Das Verhältnis zwischen Valve und Microsoft war viele Jahre gut – Valve-Gründer Gabe Newell arbeitete in den Achtzigerjahren sogar bei Microsoft. Und auch nachdem Valve mit dem Multiplayer-Megahit „Counter Strike“ und der Spieleplattform Steam vor rund 20 Jahren zu einem immer wichtigeren Player in der Welt des PC-Gamings wurde, gab es eine friedliche Koexistenz. Windows war das dominierende Gaming-Betriebssystem und Valves Steam zu Beginn der 2010er-Jahre der dominierende digitale Markt für PC-Spiele. Doch dann setzte Microsoft Valve das Messer an – und schuf sich damit selbst seinen heute wohl mächtigsten Rivalen im PC-Gaming-Geschäft.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Dominik Blümel
Dominik Blümel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kampf um das Wohnzimmer. Der neue Herausforderer für Microsofts Xbox, Sonys PS5 und die Nintendo ...
Krone Plus Logo
Steam Machine vs. Xbox
Wie Microsoft Valve zum erbitterten Rivalen machte
Spätstarter Disney+ hat sich in kurzer Zeit im Spitzenfeld der drei erfolgreichsten ...
Krone Plus Logo
Wettlauf mit Netflix
Disney+ wird umgebaut: Das kommt jetzt auf User zu
Peinliche Präsentation
Russlands erster KI-Roboter kippt bei Debüt um
Den Eingang zu dem Freizeitpark bildet ein riesiger blauer Tigerkopf im Stil des Logos von ...
Populärer YouTube-Star
„MrBeast“ eröffnet Freizeitpark in Saudi-Arabien
Hardware-Offensive
Valve greift PS5 & Xbox mit neuer Steam Machine an
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.391 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
82.569 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.777 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
627 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Steam Machine vs. Xbox
Wie Microsoft Valve zum erbitterten Rivalen machte
Handel, Greenpeace:
Rufe nach EU-weiter Sperre für Shein werden lauter
Internet „erzeugt Wut“
Böhmermann fordert strikte Regeln für Social Media
Krone Plus Logo
Wettlauf mit Netflix
Disney+ wird umgebaut: Das kommt jetzt auf User zu
Dreiste Betrugsfallen
Falscher Pellets-Händler ergaunert Tausende Euro

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf