Fulminante Eröffnungsshow und die Magie des Lichts

Einen Tag nach Innsbruck wurde Freitagabend auch Lumagica Reutte eröffnet – und zwar auf der Burgruine Ehrenberg. Während es hoch über der Stadt besinnlich-ruhig zuging, war es im Tal unten, mitten im Stadtzentrum, um einiges lauter. Dort wurde gleichzeitig der Startschuss für „Reutte on Ice“ gegeben. Gemeinsam mit Lumagica wurde auch wieder der größte Eislaufplatz Westösterreichs (über 2000 Quadratmeter) eröffnet.