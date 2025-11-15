Fulminante Eröffnungsshow und die Magie des Lichts

Mit einem tollen Konzert von Vanessa Mai wurde in Reutte die diesjährige Lumagica-Show sowie „Reutte on Ice“ eröffnet. Tausende Besucher und auch die Veranstalter konnten jubeln.
Einen Tag nach Innsbruck wurde Freitagabend auch Lumagica Reutte eröffnet – und zwar auf der Burgruine Ehrenberg. Während es hoch über der Stadt besinnlich-ruhig zuging, war es im Tal unten, mitten im Stadtzentrum, um einiges lauter. Dort wurde gleichzeitig der Startschuss für „Reutte on Ice“ gegeben. Gemeinsam mit Lumagica wurde auch wieder der größte Eislaufplatz Westösterreichs (über 2000 Quadratmeter) eröffnet.
Gute Buchungszahlen: Event zieht!
„Als Stargast konnten wir heuer die bekannte deutsche Sängerin Vanessa Mai gewinnen. Und an den Buchungszahlen sieht man, dass die Veranstaltung zieht“, freute sich der Reuttener TVB-Obmann Hermann „Hämmi“ Ruepp zusammen mit seinen Stellvertretern Markus Saletz und Thomas Ruepp sowie Geschäftsführer Ronald Petrini.
„Wundervolle Stadt in den Bergen“
Und Sängerin Vanessa Mai selbst, die übrigens die Schwiegertochter von Andrea Berg ist, war ebenso glücklich: „Seit mein Management für das Engagement zugesagt hat, freue ich mich auf meinen Auftritt in Reutte. Es ist eine wundervolle Stadt in den Bergen!“
Zur Freude von Bürgermeister Günter Salchner, der stolz ist, dass sich Vanessa Mai in das Buch der Stadt Reutte eingetragen hat.
„Licht und Musik – das passt perfekt“
Begeistert war auch Thomas Mark, Präsident von MK Illumination, jener erfolgreichen Tiroler Firma, die die tollen Lumagica-Erlebnisshows auf der ganzen Welt veranstaltet. „Licht und Musik – das passt perfekt zusammen und verbindet. Wie man auch in Reutte wieder gesehen hat“, sagte Mark.
Neben Vanessa Mai standen auch noch die Gruppen „2:tages:bart“, „Bääm“ sowie „DJ Instyle“ auf der Bühne.
