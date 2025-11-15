Kaiser schließt Antritt zur Hofburg-Wahl nicht aus

Im Rahmen der Landeshauptleute-Konferenz in der Steiermark blickte Kärntens Noch-Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mit der „Krone“ zurück – und in die Zukunft. Dabei lässt der beliebte SPÖ-Politiker aufhorchen: Ein Antritt bei der Wahl zum Bundespräsidenten im Jahr 2028 sei „Stand heute“ zwar nicht geplant, aber eben auch nicht ausgeschlossen ...
Um 7.30 Uhr morgens kam Peter Kaiser am Freitag zurück ins Hotel. Allerdings nicht von der Bar, sondern von einer Laufrunde rund ums steirische Schloss Seggau. „Seit Jahren“ schafft Kärntens Landeshauptmann „zumindest eine Stunde Sport am Tag“. Da sollte auch der Tag seiner wahrscheinlich letzten Landeshauptleute-Konferenz keine Ausnahme bilden. In der ersten Jahreshälfte 2026 wird er sein Amt an Daniel Fellner übergeben. Der „Krone“ hat er im Rahmen der Konferenz ein Interview gegeben.
