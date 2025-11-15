Kaiser schließt Antritt zur Hofburg-Wahl nicht aus

Um 7.30 Uhr morgens kam Peter Kaiser am Freitag zurück ins Hotel. Allerdings nicht von der Bar, sondern von einer Laufrunde rund ums steirische Schloss Seggau. „Seit Jahren“ schafft Kärntens Landeshauptmann „zumindest eine Stunde Sport am Tag“. Da sollte auch der Tag seiner wahrscheinlich letzten Landeshauptleute-Konferenz keine Ausnahme bilden. In der ersten Jahreshälfte 2026 wird er sein Amt an Daniel Fellner übergeben. Der „Krone“ hat er im Rahmen der Konferenz ein Interview gegeben.