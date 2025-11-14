Europas Mobilfunkern winken zusätzliche Frequenzen

Der deutsche Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko), der deutsche Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sowie der deutsche Verband Kommunaler Unternehmen kritisierten die geplante Entscheidung in einer gemeinsamen Erklärung dagegen scharf. WLAN auf Sechs-GHz-Basis sei eine logische Ergänzung zum Glasfaserausbau und ermögliche schnelle Internetverbindungen in privaten Haushalten und öffentlichen Gebäuden. Die EU solle daher die Verteilung des Frequenzspektrums kritisch prüfen und vor der geplanten ITU-Konferenz eine Entscheidung treffen. „Die USA, Kanada, Südkorea und mehrere südamerikanische Staaten haben bereits gezeigt, dass die vollständige Freigabe des Sechs-GHz-Bandes für WLAN die Innovationskraft und digitale Wettbewerbsfähigkeit erheblich stärkt.“