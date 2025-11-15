Nachtschwärmer überrollt: „War sehr engagiert“

In Pettenbach weht die schwarze Fahne! Und zwar gleich bei mehreren Gebäuden. Denn jener 35-Jährige, der in der Nacht zum Samstag tödlich überfahren worden war, war in der Gemeindepolitik und bei diversen Vereinen aktiv. „Durch den tragischen Tod von Andreas verlieren wir einen sehr engagierten Mitbürger“, so Bürgermeister Leopold Bimminger.