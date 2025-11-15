Hoflader prallt gegen Zug: Lenkerin schwerverletzt

Parallel zur Bahnlinie fuhr eine 22-Jährige mit einem Hoflader auf einem Feldweg. Die Lokführerin verringerte nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit, da sie das Fahrzeug wahrnahm, das vorerst in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Als sich beide Lenkerinnen auf Höhe der Eisenbahnkreuzung befanden, soll die 22-Jährige versucht haben, die Gleisanlage zu überqueren.