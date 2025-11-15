Hoflader prallt gegen Zug: Lenkerin schwerverletzt

Schwerer Unfall Samstagvormittag auf der Bahnstrecke zwischen Übelbach und Deutschfeistritz nördlich von Graz: Eine 22-Jährige war offenbar trotz Rotlicht über die Gleise gefahren. Bei der Kollision mit einer Garnitur der Steiermarkbahn wurde die junge Frau schwer verletzt.
Gegen 09.15 Uhr näherte sich eine 59-jährige Lokführerin der unbeschrankten, lediglich durch Lichtzeichen geregelten Eisenbahnkreuzung in Zitoll, einem Ortsteil von Deutschfeistritz. Die Ampel an der Kreuzung dürfte zu diesem Zeitpunkt Rot gezeigt haben.
Parallel zur Bahnlinie fuhr eine 22-Jährige mit einem Hoflader auf einem Feldweg. Die Lokführerin verringerte nach eigenen Angaben die Geschwindigkeit, da sie das Fahrzeug wahrnahm, das vorerst in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Als sich beide Lenkerinnen auf Höhe der Eisenbahnkreuzung befanden, soll die 22-Jährige versucht haben, die Gleisanlage zu überqueren.
Der Zug erfasste die Arbeitsmaschine und schleuderte sie zur Seite. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Deutschfeistritz und Übelbach, die mit 39 Kräften und acht Fahrzeugen im Einsatz waren, befreit werden.
Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung. Die 22-Jährige wurde anschließend mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Die fünf Passagiere im Zug blieben wie die Lokführerin unverletzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.