Junge Trainsurferin stürzte von Zug in NÖ: tot!

Eine Mutprobe hat Freitagabend einer jungen Frau in NÖ das Leben gekostet. Sie dürfte mit einer Gruppe Jugendlicher außen auf einem Zug mitgefahren sein, dort dann aber den Halt verloren haben. Eine Drohne konnte die Trainsurferin nur mehr tot finden.
Die Trainsurfer sollen Freitagabend in Amstetten auf den ICE gesprungen sein. In St. Pölten fiel der Gruppe – die meisten kommen aus Tschechien – schließlich auf, dass eine junge Frau fehlte. Weit nach Mitternacht meldeten sie dies der Polizei.
Mittels Drohne wurde nach der Vermissten gesucht. In Blindenmarkt im Bezirk Melk wurde sie gefunden – allerdings konnte nur mehr ihr Tod festgestellt werden.
Identität noch ungeklärt
Da die restlichen Mitglieder der Gruppe ihre vollen Namen nicht nennen wollten, ist auch die Identität der Toten noch nicht geklärt. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden laufe aber, ebenso wie weitere Ermittlungen. Die Westbahnstrecke war im Abschnitt Amstetten-Ybbs für mehrere Stunden gesperrt.
