Junge Trainsurferin stürzte von Zug in NÖ: tot!

Die Trainsurfer sollen Freitagabend in Amstetten auf den ICE gesprungen sein. In St. Pölten fiel der Gruppe – die meisten kommen aus Tschechien – schließlich auf, dass eine junge Frau fehlte. Weit nach Mitternacht meldeten sie dies der Polizei.

Mittels Drohne wurde nach der Vermissten gesucht. In Blindenmarkt im Bezirk Melk wurde sie gefunden – allerdings konnte nur mehr ihr Tod festgestellt werden.