Vater stach mit seinem Sohn auf Mann (25) ein

Mitten in der Halleiner Altstadt (Salzburg) eskalierte am Freitag ein Streit zwischen einem Tennengauer (38), seinem Sohn (17) und einem Syrer (25). Die Beteiligten schlugen laut Zeugenaussagen aufeinander ein, ehe der 25-Jährige zusammenbrach und mit Stichverletzungen im Oberkörper liegen blieb.