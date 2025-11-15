Vorteilswelt
Streit eskalierte

Vater stach mit seinem Sohn auf Mann (25) ein

Salzburg
15.11.2025 15:36
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Mitten in der Halleiner Altstadt (Salzburg) eskalierte am Freitag ein Streit zwischen einem Tennengauer (38), seinem Sohn (17) und einem Syrer (25). Die Beteiligten schlugen laut Zeugenaussagen aufeinander ein, ehe der 25-Jährige zusammenbrach und mit Stichverletzungen im Oberkörper liegen blieb. 

0 Kommentare

Vater und Sohn flüchteten zunächst. Die Polizei konnte die beiden jedoch schon kurz nach dem Vorfall festnehmen. Ein Hubschrauber flog den Syrer schnellstmöglich ins Krankenhaus. Zeugen leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung.

Auf freiem Fuß angezeigt
Der genaue Sachverhalt ist laut Polizei noch völlig unklar – ebenso der Hintergrund der blutigen Auseinandersetzung. Die beiden Tennengauer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Kommentare

Salzburg

