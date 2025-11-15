Vorteilswelt
Quali-Duell auf Zypern

Kampf ums WM-Ticket: Die ÖFB-Aufstellung ist da!

Fußball International
15.11.2025 16:36
Ralf Rangnick hat sich entschieden.
Ralf Rangnick hat sich entschieden.

Ralf Rangnick hat sich entschieden: Mit dieser Startaufstellung geht das ÖFB-Team in die enorm wichtige WM-Qualifikations-Aufgabe auf Zypern.

Fragezeichen hatte es etwa bei den Positionen halblinks und links in der Viererkette gegeben. Hier entschied sich Rangnick für Kevin Danso, der anstelle des gesperrten David Alaba ran darf, und Konrad Laimer.

Hier die Startaufstellung der Österreicher:

An vorderster Front stürmt Kapitän Marko Arnautovic. Der bis vor wenigen Tagen an Wadenproblemen laborierende Xaver Schlager wird beginnen.

Gegen Zypern soll ein Sieg her! 
WM-Quali im Ticker
Showdown! Zypern gegen Österreich, LIVE ab 18 Uhr
15.11.2025

Die Ausgangslage
Ein Sieg in Limassol gegen Zypern würde die erste WM-Teilnahme seit 1998 bedeuten, sofern Bosnien-Herzegowina knapp drei Stunden später daheim gegen Rumänien nicht gewinnt.

Selbst wenn es mit dem Ticket für die Endrunde 2026 heute nicht klappen sollte, kann es das ÖFB-Team am Dienstag in Wien gegen Bosnien immer noch aus eigener Kraft schaffen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
