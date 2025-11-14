Russlands erster KI-Roboter kippt bei Debüt um

Drei Viertel Made in Russia

KI-Roboter AIdol besteht daher laut seinen Entwicklern aktuell zu 77 Prozent aus Komponenten aus russischer Herstellung. Wenn er in Massenproduktion geht, soll der Anteil auf 93 Prozent steigen. Der Roboter soll dann drei Hauptfunktionen ausführen können: Gehen, Objektmanipulation und Kommunikation mit Menschen. Mit dem Gehen hat es bisher nicht so gut geklappt ...