Peinliche Präsentation

Russlands erster KI-Roboter kippt bei Debüt um

Digital
14.11.2025 12:51

Russlands erster KI-gesteuerter Roboter hat auf einem Tech-Event in Moskau seinen ersten Auftritt hingelegt. Allerdings nicht so, wie es sich seine Entwickler ausgemalt hatten ...

Es sollte ein triumphaler Moment werden: Zum Titelsong von „Rocky“ betritt der KI-angetriebene humanoide Roboter namens AIdol die Bühne. Er macht ein paar zaghafte Schritte, winkt der Schar von Journalisten zu – und kippt dann um. Seine beiden menschlichen Begleiter können nicht mehr verhindern, dass AIdol voll auf sein Gesicht fällt.

Statt einer gelungenen Präsentation modernster Technik wird das Debüt zur Slapstick-Komödie: Hastig versuchen die Mitarbeiter AIdol, dem Teile seiner Hülle bei dem Sturz abbrachen, auf die Beine zu helfen. Als das misslingt, schleifen die beiden Männer den Roboter von der Bühne, während zwei weitere einen schwarzen Vorhang vorziehen wollen und sich dabei noch extra ungeschickt anstellen.

Mitarbeiter schleiften den Roboter von der Bühne.
Mitarbeiter schleiften den Roboter von der Bühne.(Bild: EPA/MAXIM SHIPENKOV)

Putins Propagandist schäumt
Der CEO des Moskauer Start-ups Idol, Wladimir Wituchin, betonte, dass man den Roboter unter verschiedenen Bedingungen getestet habe. Der Sturz sei auf die schlechten Lichtverhältnisse oder eine technische Fehlfunktion zurückzuführen. Videos des misslungenen Debüts wurden vielfach online geteilt, begleitet von Häme. Auch Wladimir Solowjow, Putins Hauptpropagandist im Staatsfernsehen, thematisierte das Desaster in seiner Sendung und warf Wituchin vor, den gesamte russischen IT- und Robotiksektor zu diskreditieren.

Laut dem Magazin „Fortune“ beleuchtet der Vorfall, wie stark Russland in der Robotik-Sparte anderen Ländern hinterherhinkt. Grund dafür ist der Angriffskrieg, den das Land gegen die Ukraine führt. Aufgrund der internationalen Sanktionen, die deswegen verhängt wurden, fehlt es an vielen Hightech-Bauteilen, die für die Roboterentwicklung wichtig sind.

Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
04.08.2025

Drei Viertel Made in Russia
KI-Roboter AIdol besteht daher laut seinen Entwicklern aktuell zu 77 Prozent aus Komponenten aus russischer Herstellung. Wenn er in Massenproduktion geht, soll der Anteil auf 93 Prozent steigen. Der Roboter soll dann drei Hauptfunktionen ausführen können: Gehen, Objektmanipulation und Kommunikation mit Menschen. Mit dem Gehen hat es bisher nicht so gut geklappt ...

Matthias Fuchs
Peinliche Präsentation
Russlands erster KI-Roboter kippt bei Debüt um
