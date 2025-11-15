Warum Sie jetzt den Gasanbieter wechseln sollten

Energie ist nach wie vor einer der Kostentreiber im Land. Ab Jänner geht es dann noch einmal mit den Ausgaben hinauf, weil die Netzkosten für einen durchschnittlichen Haushalt um rund 78 Euro steigen. Am höchsten sind die Mehrkosten in Kärnten mit 142 Euro und im Burgenland mit 120 Euro. An geringsten fällt die Mehrbelastung in Oberösterreich mit 29 Euro sowie in Vorarlberg bzw. Tirol mit 40 Euro aus (Grafik). Der Grund: Immer weniger Haushalte heizen mit Gas, daher werden die Kosten für die Infrastruktur auf immer weniger Verbraucher verteilt.