Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

2026 wird es teurer

Warum Sie jetzt den Gasanbieter wechseln sollten

Wirtschaft
15.11.2025 12:06
Je nach Bundesland sind bei Gas bis zu 713 Euro Ersparnis im ersten Jahr drinnen.
Je nach Bundesland sind bei Gas bis zu 713 Euro Ersparnis im ersten Jahr drinnen.(Bild: Malena Brenek)

Die hohen Energiekosten belasten das Geldbörsel. Doch zuletzt wurde Erdgas wieder billiger. Wer sein Geldbörsel entlasten will, muss jetzt umsteigen. Was dabei zu beachten ist.

0 Kommentare

Energie ist nach wie vor einer der Kostentreiber im Land. Ab Jänner geht es dann noch einmal mit den Ausgaben hinauf, weil die Netzkosten für einen durchschnittlichen Haushalt um rund 78 Euro steigen. Am höchsten sind die Mehrkosten in Kärnten mit 142 Euro und im Burgenland mit 120 Euro. An geringsten fällt die Mehrbelastung in Oberösterreich mit 29 Euro sowie in Vorarlberg bzw. Tirol mit 40 Euro aus (Grafik). Der Grund: Immer weniger Haushalte heizen mit Gas, daher werden die Kosten für die Infrastruktur auf immer weniger Verbraucher verteilt.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Gerald Hofbauer
Gerald Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.391 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
82.569 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.777 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
627 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
2026 wird es teurer
Warum Sie jetzt den Gasanbieter wechseln sollten
Preise legen wieder zu
Vor Weihnachten steht neuer Schoko-Schock bevor
Handel, Greenpeace:
Rufe nach EU-weiter Sperre für Shein werden lauter
Krone Plus Logo
Sponsor als Vorbild
„Wir Unternehmer müssen mehr ins Tun kommen“
Wirtschaftskammer
Salzburg will Kammerumlage deutlich senken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf