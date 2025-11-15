Giftiges Streetfood? Weitere Touristen im Spital

Süßigkeiten, Muscheln und Gericht aus Kalbsdärmen gegessen

Die deutsche Familie – Vater, Mutter, der sechs Jahre alte Sohn und die drei Jahre alte Tochter – waren am Sonntag nach Istanbul gereist. Die Familie soll am Dienstag um die Mittagszeit in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor sich sein Zustand verschlechtert habe, berichtet die Zeitung „Sabah“. Dort hätten sie bei einem fliegenden Händler gefüllte Muscheln und in einem anderen Laden dann Suppe und Kokorec gegessen. Auf dem Rückweg ins Hotel im Stadtteil Fatih hätten sie noch Lokum – eine türkische Süßigkeit – und Wasser eingekauft. Anadolu berichtete, die Familie habe auch Hühnchen gegessen.