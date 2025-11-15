Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Experte Johnny Ertl:

„In Bosnien herrscht gerade keine gute Stimmung“

Fußball International
15.11.2025 12:30
Edin Dzeko ist absoluter Star und Führungsspieler im Team von Bosnien-Herzegowina.
Edin Dzeko ist absoluter Star und Führungsspieler im Team von Bosnien-Herzegowina.(Bild: AP/Amel Emric)

in welchem Sender man das WM-Quali-Duell zwischen Bosnien und Rumänien im TV sehen kann. Warum in Zenica die Fangruppierung „Ultras“ nicht ins Stadion darf. Wieso es im bosnischen Fußballverband brodelt.

0 Kommentare

Österreichs Fußballer wissen am Samstag nach Schlusspfiff in Zypern nicht, ob sie das WM-Ticket in der Tasche haben. Das hängt maßgeblich vom Ausgang des zweiten Spiels in der Gruppe H zwischen Bosnien-Herzegowina und Rumänien ab – und das beginnt erst um 20.45 Uhr. Auch in Österreich kann man das Match im Free-TV sehen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Schnittka
Stefan Schnittka
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.391 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
82.569 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.777 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
627 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Experte Johnny Ertl:
„In Bosnien herrscht gerade keine gute Stimmung“
Bereit für WM-Party
So einen Fan-Ansturm gab‘s zuletzt vor zehn Jahren
„Das Mindeste, ...“
Portugals Presse: „Cristiano sollte sich schämen“
„Katastrophenkick“
DFB-Fans verärgert: „Alles, aber nicht WM-reif“
Trainer-Legende tadelt
Yamal? „So etwas sollte man sich nicht erlauben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf