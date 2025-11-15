Robbie Williams: Bald blind wegen Abnehmspritze?

Popstar Robbie Williams (51) hat kürzlich verraten, dass er am Tourette-Syndrom leidet. Doch der „Angels“-Sänger hat auch Angst davor, sein Augenlicht zu verlieren. Sein Sehvermögen habe sich seit Nutzung von Abnehmspritzen deutlich verschlechtert.
Seine Sicht sei zunehmend verschwommen, das liege nicht nur an seinem Alter, so der Superstar. Brillen würden nicht helfen, selbst auf der Bühne würde er einzelne Personen nicht erkennen.
Auch bei seinen Konzerten sei er eingeschränkt, da er sein Publikum nur als „Punkte“ wahrnehme. „Es gibt da diese Sache, bei der ich ‘‘She’s The One‘ bei jedem Auftritt zu einem Mädchen singe“, so der Popstar.
„Sie wissen nicht, dass ich sie nicht sehen kann“
Oft aber sehe er nur eine Gruppe lächelnder Frauen, ohne eine Person näher erkennen zu können: „Sie wissen nicht, dass ich sie nicht sehen kann.“ Robbie in dem Interview: „Ich möchte Menschen, die das lesen, vor möglichen Risiken warnen, damit sie ihre Recherche machen.“
In Großbritannien gingen bereits zahlreiche Meldungen zu Sehproblemen ein, die nach Injektionen von Abnehmspritzen aufgetreten sein sollen. Das tatsächliche Risiko ist wissenschaftlich noch ungeklärt.
Williams sei sich des Risikos bewusst, dem er sich aussetze, gab er gegenüber der „The Sun“ an. Trotzdem nehme er die Spritzen weiter, weil sie ihm „emotional“ bei seiner „Seelenqual“ geholfen hätten. Außerdem setzt er auf tägliches Krafttraining.
