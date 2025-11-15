Ärger um Eiskanal: „Desaster für Sport und Region“

Für 31 Millionen Euro wurde der Eiskanal in Innsbruck-Igls modernisiert. Die internationalen Verbände sollen nun die Bahn für Rodel, Bob und Skeleton freigeben. Ohne grünes Licht steht die Anlage den ganzen Winter still. Das hätte nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen. Viele Hoteliers in der Region zittern um das Geschäft in der Nebensaison und machen sich auf viele Stornierungen gefasst.
„Wir wollen alle unbedingt einen Heim-Weltcup, aber wir können es nicht erzwingen und müssen ehrlich bleiben. Von den Kurven 13 und 14 geht eine zu große Verletzungsgefahr aus“, fasste Rodler Jonas Müller am Freitag bei der Homologierung des Olympia-Eiskanals in Innsbruck-Igls die Stimmung im österreichischen Rodel-Team zusammen.
