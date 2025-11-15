Ärger um Eiskanal: „Desaster für Sport und Region“

Für 31 Millionen Euro wurde der Eiskanal in Innsbruck-Igls modernisiert. Die internationalen Verbände sollen nun die Bahn für Rodel, Bob und Skeleton freigeben. Ohne grünes Licht steht die Anlage den ganzen Winter still. Das hätte nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen. Viele Hoteliers in der Region zittern um das Geschäft in der Nebensaison und machen sich auf viele Stornierungen gefasst.