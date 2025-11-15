Vorteilswelt
Auch Hoteliers bangen

Ärger um Eiskanal: „Desaster für Sport und Region“

Tirol
15.11.2025 12:00
Rodel-Weltmeister Jonas Müller (links) knallte bei der neuralgischen Stelle zweimal an die ...
Rodel-Weltmeister Jonas Müller (links) knallte bei der neuralgischen Stelle zweimal an die Bande. Rodelchef Prock (re.) analysiert mit FIL-Funktionär Schwab.(Bild: Christof Birbaumer)

Für 31 Millionen Euro wurde der Eiskanal in Innsbruck-Igls modernisiert. Die internationalen Verbände sollen nun die Bahn für Rodel, Bob und Skeleton freigeben. Ohne grünes Licht steht die Anlage den ganzen Winter still. Das hätte nicht nur sportliche, sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen. Viele Hoteliers in der Region zittern um das Geschäft in der Nebensaison und machen sich auf viele Stornierungen gefasst.

„Wir wollen alle unbedingt einen Heim-Weltcup, aber wir können es nicht erzwingen und müssen ehrlich bleiben. Von den Kurven 13 und 14 geht eine zu große Verletzungsgefahr aus“, fasste Rodler Jonas Müller am Freitag bei der Homologierung des Olympia-Eiskanals in Innsbruck-Igls die Stimmung im österreichischen Rodel-Team zusammen.

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Norbert Niederacher
Norbert Niederacher
Porträt von Jörg Mülleder
Jörg Mülleder
Tirol

