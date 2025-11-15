Julian Nagelsmann sorgt für große Verwunderung

Nach dem Spiel verriet Nagelsmann, dass er zur Halbzeitpause nicht laut geworden war. „Das Team verträgt grad nicht, wenn man super draufhaut“, so der Bundestrainer. „Ging ja auch gar nicht“, sagt Helmer. „Er war ja so schnell wieder draußen, wie wir alle gesehen haben. Von daher hat er gar nicht die Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist, die Mannschaft in Schutz zu nehmen.“