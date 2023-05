Verfolgungsjagd nur für Netflix-Serie inszeniert?

Die Forderung von Meghan und Harry an die Fotoagentur Backgrid kam per Anwaltsschreiben: „Wir fordern, dass Backgrid uns unverzüglich Kopien aller Fotos, Videos und/oder Filme, die die freiberuflichen Fotografen am Abend aufgenommen haben, nachdem das Paar die Veranstaltung verlassen hatte, in den nächsten Stunden zur Verfügung zu stellen.“