Wettbüros: Österreich auf Platz 1 im Halbfinale!

In der statistischen Gesamtprognose ergibt das eine 94-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Österreich heuer sein Finalticket löst. Gute Nachrichten für Rot-Weiß-Rot also, erwiesen sich in den vergangenen Jahren die Prognosen derjenigen, die bereit sind, Geld auf bestimmte Kandidatinnen oder Kandidaten zu setzen, doch als erstaunlich präzise.