Teya & Salena: „Wir haben ständig Gänsehaut“

„Es ist wunderschön und surreal gleichzeitig. Wir bekommen hier in Liverpool ganz viel Liebe und es macht Spaß, so viele Leute kennenzulernen und den Song-Contest-Vibe zu spüren. Wir haben ständig Gänsehaut“, ist unser Duo Teya & Salena schon ganz im ESC-Fieber. Und wo die beiden Sängerinnen auch hingehen, warten Fans und bitten um Selfies und Autogramme - denn viele Menschen lieben den Song „Who The Hell Is Edgar?“, mit dem Österreich heuer antritt.