Historischer Moment für Ländle-Leichtathletinnen

Starke Entwicklung

Dabei kommt das Mösle-Ticket gar nicht so überraschend. Schon vorigen Herbst gab die Lustenauerin in Linz bei schwierigen Bedingungen mit dem Gewinn des Staatsmeistertitels die erste Empfehlung ab. Das zweite Ausrufezeichen setzte die Modellathletin dann diesen Februar, als sie bei den rot-weiß-roten Hallenmeisterschaften ihre Fünfkampf-Bestmarke um 578 Punkte übertraf und auch Chiara Schulers Landesrekord um gleich 115 Zähler verbesserte. Final überzeugen konnte Posch die Mösle-Macher mit starken Leistungen in Einzeldisziplinen, so lief sie am Samstag in Willisau (Sz) die 100 Meter Hürden in 14,21 Sekunden.