Posch pulverisierte in Linz den Ländle-Rekord

Dass es aber schon so früh so viel klappt, kam auch für Posch überraschend. „Damit, dass es so gut läuft, hatte ich keinesfalls gerechnet“, gesteht die 22-Jährige, die in allen Disziplinen, mit Ausnahme des Kugelstoßens, neue persönliche Bestleistungen erzielte. „Über die Hürden konnte ich die Zeit fast nicht glauben. Die Weitsprungserie mit zwei 6-Meter-Sätzen war gut. Nur die Landung war schrecklich! Da ist sicher noch einiges an Potenzial drinnen.“