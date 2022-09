Die Königin und der König kommen aus Vorarlberg

Sie gelten als die KönigInnen der Leichtathletik - die Mehrkämpfer. Bei den österreichischen Meisterschaften in Linz wurden am Wochenende die rot-weiß-roten Regenten gesucht und sowohl bei den Damen als auch den Herren schlussendlich im Ländle gefunden. Allerdings konnten sich am Ende nicht jene SportlerInnen auf den Mehrkampf-Thron setzen, die vor im Vorfeld die Topfavoriten waren.