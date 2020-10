Leichtathletik-Lady sensationell in Szene gesetzt

Im vergangenen August wurde das Lustenauer Parkstadion spätnachts zum Drehort für ein Video, das aktuell für Furore sorgt. Timur Bas, 25-jähriger Power Forward bei den Dorbirn Lions in der zweiten österreichischen Basketball Bundesliga, setzte dabei Österreichs regierende U23-Siebenkampfmeisterin, Isabel Posch, so gut in Szene, dass selbst die Werbeabteilung von Nike und Co. neidisch werden könnte.