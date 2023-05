„Krone“ beim Heer im Kosovo: Leben im Container

Wie sieht der Alltag eines österreichischen Soldaten im Einsatz aus? Haben die Soldaten auch Urlaub?

In der Norm dauert ein Auslandseinsatz 6 Monate. Es gibt aber auch Soldaten die ihren Einsatz verlängern oder aber auch nur 3 Monate im Einsatz bleiben. Grundsätzlich besteht für alles Soldaten hier an 7 Tagen die Woche 24 Stunden Dienst, wobei es natürlich Ruhezeiten gibt. Die Sonntage werden, wenn es die Auftragslage zulässt, auch möglichst freigehalten. In einem 6-monatigen Normeinsatz haben die Soldaten gut drei Wochen Urlaub, der meist in zwei oder drei Tranchen konsumiert wird.