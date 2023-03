Normalisierung, aber keine Anerkennung des Kosovo!

In einem Fernsehinterview hatte Vucic am Dienstagabend gemeint: „Solange ich Präsident bin, werde ich keine formelle oder informelle Anerkennung des Kosovo unterschreiben oder akzeptieren.“ Das gelte auch für die Aufnahme des Kosovo in die Vereinten Nationen. Kurti erklärte daraufhin, die Blockade eines UNO-Beitritts für sein Land durch Serbien sei ein klarer Verstoß gegen den EU-Friedensplan. „Die Normalisierung der Beziehungen ist nur möglich, wenn beide Seiten in gutem Glauben verhandeln“, erklärte Kurti.