Kosovo und Sanktionen: Serbiens rote Linien

„Nationale Interessen“ stehen Sanktionen gegenüber

Die westlichen Sanktionen gegen Russland wegen der Invasion der Ukraine werden aber von Belgrad nach wie vor nicht mitgetragen. Dies begründete der Außenminister mit „nationalen Interessen“ Serbiens. Zugleich versuchte Dačić die Bedeutung der Sanktionen herunterzuspielen. So habe sich etwa das Handelsvolumen zwischen der Schweiz und Russland erhöht, obwohl erstere die Sanktionen mittrage. Schallenberg hatte zuvor den Aufruf an Belgrad bekräftigt, sich den EU-Sanktionen anzuschließen. „Wer Mitglied der Europäischen Union werden will, kann außenpolitisch in so einer Kernfrage nicht am Seitenrand stehen“, betonte er.