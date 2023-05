Der groß angekündigte Gipfel

Nina, Ingrid und Johanna. In der „Wien Krone“ am Sonntag erzählten sie von ihrem täglichen Kampf. Die drei Frauen können sich das Leben, wie Hunderttausende in ÖsterReich, kaum noch leisten. Der spärliche Lohn geht drauf für Miete und Energie. Eine warme Mahlzeit am Tag ist nicht mehr selbstverständlich. Menschen wie Nina, Ingrid und Johanna haben Hoffnungen in den Lebensmittelgipfel gesetzt.