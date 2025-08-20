Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Die Sphinx im Kreml

Kolumnen
20.08.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Der Westen mag sich endlich einig sein, aber es kommt auf Putin an! Auch falls sich der Kremlchef mit dem Gedanken der Beendigung seines Krieges anfreundet – wie Trump nach einem Blitz-Telefonat den versammelten westlichen Partnern im Weißen Haus signalisierte –, Putin wird seine Verzögerungstaktik nicht aufgeben. Die Zeit arbeitet für ihn. Deshalb hält sich die Sphinx im Kreml weiterhin bedeckt.

Die Schlüsselfrage neben territorialen Aspekten werden Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg sein. Wie stark und wie nachhaltig sollen sie sein? Putin hatte einmal Truppen aus Drittstaaten, besonders aus der NATO, kategorisch ausgeschlossen.

 Uniformierte Beobachter – etwa mit blauen Helmen – wären aber jedenfalls keine Sicherheitsgarantie. Da könnte sich das Bundesheer die Reise sparen, wenn man an die hilflosen Blauhelmsoldaten im Südlibanon denkt.

Je kraftvoller die Sicherheitsgarantien, desto eher wird die Ukraine zu schmerzhaften Zugeständnissen bereit sein. Kiew würde den Verlust der besetzten Gebiete zwar niemals völkerrechtlich anerkennen, aber praktisch als Tatsache hinnehmen. Der Streitpunkt bleibt, wo die Russen haltmachen, denn sie wollen Teile von vier Provinzen, die sie noch gar nicht erobert haben.

Alles in allem: Es ist doch etwas in Bewegung geraten. Wohin es führt, werden wir in ein bis zwei Wochen sehen.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
Folgen Sie uns auf