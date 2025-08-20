Der Westen mag sich endlich einig sein, aber es kommt auf Putin an! Auch falls sich der Kremlchef mit dem Gedanken der Beendigung seines Krieges anfreundet – wie Trump nach einem Blitz-Telefonat den versammelten westlichen Partnern im Weißen Haus signalisierte –, Putin wird seine Verzögerungstaktik nicht aufgeben. Die Zeit arbeitet für ihn. Deshalb hält sich die Sphinx im Kreml weiterhin bedeckt.
Die Schlüsselfrage neben territorialen Aspekten werden Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach dem Krieg sein. Wie stark und wie nachhaltig sollen sie sein? Putin hatte einmal Truppen aus Drittstaaten, besonders aus der NATO, kategorisch ausgeschlossen.
Uniformierte Beobachter – etwa mit blauen Helmen – wären aber jedenfalls keine Sicherheitsgarantie. Da könnte sich das Bundesheer die Reise sparen, wenn man an die hilflosen Blauhelmsoldaten im Südlibanon denkt.
Je kraftvoller die Sicherheitsgarantien, desto eher wird die Ukraine zu schmerzhaften Zugeständnissen bereit sein. Kiew würde den Verlust der besetzten Gebiete zwar niemals völkerrechtlich anerkennen, aber praktisch als Tatsache hinnehmen. Der Streitpunkt bleibt, wo die Russen haltmachen, denn sie wollen Teile von vier Provinzen, die sie noch gar nicht erobert haben.
Alles in allem: Es ist doch etwas in Bewegung geraten. Wohin es führt, werden wir in ein bis zwei Wochen sehen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.