Der Westen mag sich endlich einig sein, aber es kommt auf Putin an! Auch falls sich der Kremlchef mit dem Gedanken der Beendigung seines Krieges anfreundet – wie Trump nach einem Blitz-Telefonat den versammelten westlichen Partnern im Weißen Haus signalisierte –, Putin wird seine Verzögerungstaktik nicht aufgeben. Die Zeit arbeitet für ihn. Deshalb hält sich die Sphinx im Kreml weiterhin bedeckt.