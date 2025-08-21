Vorteilswelt
Achtjähriges Wunderkind erhält Vertrag bei Nike

Fußball International
21.08.2025 08:21
Nathanzinho zeigt bereits mit acht Jahren groß auf.
Nathanzinho zeigt bereits mit acht Jahren groß auf.(Bild: Krone KREATIV/nathan_inacio.6/Instagram, twitter.com)

Diesen Namen müssen Sie sich merken! Nathanzinho, Fußball-Wunderkind aus Brasilien, hat mit gerade einmal acht Jahren einen Vertrag bei Nike unterzeichnet.

Wie das brasilianische Medium „O Globo“ berichtet, sicherte sich der Sportartikelriese die Rechte an der großen Zukunftshoffnung. Ein historischer Deal! Der Achtjährige ist der jüngste Flamengo-Kicker, der jemals einen Ausrüstervertrag erhalten hat.

Technisch stark und vor dem Tor eiskalt
Beim Klub aus Rio de Janeiro glänzt Nathanzinho mit seiner überragenden Technik. Sowohl in der U8-Meisterschaft als auch beim prestigeträchtigen Ibercup holte er sich zuletzt nicht nur den Titel mit seiner Mannschaft, sondern kürte sich auch noch zum Torschützenkönig.

Ohne Zweifel: Dieser Fußball-Knirps wird wohl noch für jede Menge Schlagzeilen sorgen …

