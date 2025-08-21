Vorteilswelt
Blonde Sexbombe

Fans zucken aus: J.Lo sieht aus wie Madonna!

Society International
21.08.2025 07:34

„Madonna, bist du es?“ Im ersten offiziellen Trailer für „Kiss Of The Spider Woman“ wird Jennifer Lopez zur heißen Blondine. 

0 Kommentare

Ihre Fans waren begeistert von der Transformation: „Wow, Jen als Blondie funktioniert hervorragend“ und „Sie ist ein Mix aus Jean Harlow und Gwen Stefani mit der Frisur!“

„Hätte niemals gedacht ...“
Die meisten zogen allerdings eine direkte Parallele zu einer Musik-Kollegin. Und tatsächlich besteht eine Ähnlichkeit zu Madonna in den 90er-Jahren, als diese auf der „Blonde Ambition“-Tournee war. Ein Fan schwärmte: „Ich hätte niemals gedacht, dass Jennifer Lopez wie Madonna aussehen könnte – doch sie tut’s!“

„Madonna, bist du es?" Die Fans sind begeistert von der Verwandlung von Jennifer Lopez für den ...
„Madonna, bist du es?“ Die Fans sind begeistert von der Verwandlung von Jennifer Lopez für den Film „Kiss of the Spider Woman“.(Bild: youtube.com/@RoadsideFlix)

Der am 10. Oktober in den Kinos anlaufende Film basiert auf einem Roman von Manuel Puig aus dem Jahr 1976. Lopez spielt Ingrid Luna, die Tänzerin in einem Hollywood Musical, die es nur in der Fantasie eines inhaftierten Haar-Stylisten namens Luis gibt.

Die Fans lieben die Verwandlung von Jennifer Lopez.
Die Fans lieben die Verwandlung von Jennifer Lopez.(Bild: youtube.com/@RoadsideFlix)

Dreh während „sehr schwierigen Zeit“
Über die Dreharbeiten, die im Februar 2024 begannen, hatte J.Lo dem Magazin „Out“ verraten: „Es war mit die wundervollste Filmdreh-Erfahrung, die ich je hatte – und das zu einer sehr schwierigen Zeit in meinem Leben.“

Zahlreiche Gesangsnummer für die Schauspielerin und Sängerin in dem Filmmusical
Erster Teaser online
Jennifer Lopez in „Kiss of the Spider Woman“
06.06.2025

Damit spielt sie auf die Scheidung von Ben Affleck an, die sie im August 2024 eingereicht hatte. Affleck ist mit Matt Damon der Produzent des Films.

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
Folgen Sie uns auf