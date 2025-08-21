Formel 1: Brisante Aussagen über Lewis Hamilton

Auf der Strecke läuft’s gar nicht rund – und jetzt auch noch das! Wenn man brisanten Aussagen von Ex-Formel-1-Pilot Arturo Merzario Glauben schenken darf, war Lewis Hamilton bei Ferrari unerwünscht.
Zwölf Saisonen lang war Lewis Hamilton für Mercedes an den Start gegangen, holte sechs seiner sieben Fahrertitel im „Silberpfeil“. Im Ferrari wollte er 2025 einen neuen Anlauf nehmen, um alleiniger Rekordchampion zu werden. Doch bei der „Scuderia“ hat der 40-Jährige ordentlich zu kämpfen, meinte zuletzt sogar, er sei „nutzlos, absolut nutzlos“.
„Ich denke, dass der Ausbruch von Hamilton in gewisser Weise ironisch war. Seine Position ist sicherlich nicht die, die man von einem siebenfachen Weltmeister erwarten würde. Vielmehr scheint es mir, dass Lewis sich von Ferrari demoralisiert fühlt“, meint Arturo Merzario gegenüber der „Gazzetta dello Sport“.
Für den 82-Jährigen sei das Engagement von Hamilton „ein kommerzieller Schachzug“ gewesen. „90 Prozent der Ferrari-Leute waren dagegen, zumindest soweit ich weiß.“ Brisante Aussagen!
Laudas Lebensretter
Von 1972 bis 1979 fuhr Merzario in der Formel 1. 1976 zog der Italiener gemeinsam mit anderen Piloten den ohnmächtigen Niki Lauda nach dem Feuer-Unfall auf dem Nürburgring aus dem brennenden Ferrari und rettete ihm damit das Leben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.