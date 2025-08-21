Vorteilswelt
„Sie waren dagegen“

Formel 1: Brisante Aussagen über Lewis Hamilton

Formel 1
21.08.2025 07:26
Bei Lewis Hamilton läuft’s nicht rund.
Bei Lewis Hamilton läuft’s nicht rund.(Bild: AP/Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Auf der Strecke läuft’s gar nicht rund – und jetzt auch noch das! Wenn man brisanten Aussagen von Ex-Formel-1-Pilot Arturo Merzario Glauben schenken darf, war Lewis Hamilton bei Ferrari unerwünscht.

Zwölf Saisonen lang war Lewis Hamilton für Mercedes an den Start gegangen, holte sechs seiner sieben Fahrertitel im „Silberpfeil“. Im Ferrari wollte er 2025 einen neuen Anlauf nehmen, um alleiniger Rekordchampion zu werden. Doch bei der „Scuderia“ hat der 40-Jährige ordentlich zu kämpfen, meinte zuletzt sogar, er sei „nutzlos, absolut nutzlos“.

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/SIMON WOHLFAHRT)

„Ich denke, dass der Ausbruch von Hamilton in gewisser Weise ironisch war. Seine Position ist sicherlich nicht die, die man von einem siebenfachen Weltmeister erwarten würde. Vielmehr scheint es mir, dass Lewis sich von Ferrari demoralisiert fühlt“, meint Arturo Merzario gegenüber der „Gazzetta dello Sport“.

Arturo Merzario (re.) und Niki Lauda im Jahr 2006
Arturo Merzario (re.) und Niki Lauda im Jahr 2006(Bild: APA/Markus Kucera)

Für den 82-Jährigen sei das Engagement von Hamilton „ein kommerzieller Schachzug“ gewesen. „90 Prozent der Ferrari-Leute waren dagegen, zumindest soweit ich weiß.“ Brisante Aussagen!

Lesen Sie auch:
George Russell (r.) verspürte großen Druck an der Seite von Lewis Hamilton (l.).
„Die Wahrheit ist ...“
Russell musste wegen Hamilton zum Psychologen
19.08.2025
Klartext in Formel 1
Ex-Teamchef: „Hamilton hat falsche Einstellung“
08.08.2025
Bernie Ecclestone
F1-Zampano: „Hamilton sollte sofort zurücktreten!“
05.08.2025

Laudas Lebensretter
Von 1972 bis 1979 fuhr Merzario in der Formel 1. 1976 zog der Italiener gemeinsam mit anderen Piloten den ohnmächtigen Niki Lauda nach dem Feuer-Unfall auf dem Nürburgring aus dem brennenden Ferrari und rettete ihm damit das Leben.

Folgen Sie uns auf