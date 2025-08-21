Formel 1: Brisante Aussagen über Lewis Hamilton

Zwölf Saisonen lang war Lewis Hamilton für Mercedes an den Start gegangen, holte sechs seiner sieben Fahrertitel im „Silberpfeil“. Im Ferrari wollte er 2025 einen neuen Anlauf nehmen, um alleiniger Rekordchampion zu werden. Doch bei der „Scuderia“ hat der 40-Jährige ordentlich zu kämpfen, meinte zuletzt sogar, er sei „nutzlos, absolut nutzlos“.