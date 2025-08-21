„Der Sommer ist für Eiskunstläufer viel härter“

Wenn man mit Österreichs Eiskunstlaufelite trainiert, fühlt man sich als Hobby-Balletttänzerin „steif wie ein Bügelbrett“ – besonders, wenn wenige Meter entfernt Olympiahoffnung Olga Mikutina über das Eis schwebt und nach einer mehrfachen Pirouette in der Luft perfekt landet. Mit vier Jahren hat sie mit dem Eiskunstlaufen begonnen: „Es ist wichtig, so früh anzufangen, weil da der Körper noch weich und biegsam ist“, erklärt die WM-Achte von 2021.